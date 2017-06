Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra l'Inter e il Nizza per Dalbert Henrique, terzino sinistro brasiliano.

Il club nerazzurro ha già raggiunto l'accordo col calciatore e adesso sta trattando con il club francese sul cartellino: il Nizza chiede 15 mln, l'Inter s'è spinta a 10 mln e potrebbe inserire qualche giovane per chiudere l'accordo.