Inter, c'è l'Antalyaspor di Eto'o su Biabiany

© foto di Federico Gaetano

Jonathan Biabiany può lasciare l’Inter, a dispetto del contratto fino al 2019 attualmente in essere. Il 29enne esterno francese - fa sapere Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog - quest’anno non ha avuto quel minimo di visibilità che si aspettava: un solo spezzone in Serie A (i minuti di recupero del derby di ritorno, dal 91’ al 97’) e tre apparizioni nel nefasto girone di Europa League. Inevitabile per l’ex Parma entrare nell’ordine di idee di cambiare aria. A tal riguardo, è uscito allo scoperto l’Antalyaspor dell’ex nerazzurro Samuel Eto’o. Il club turco sta alzando il pressing, possibile futuro nella terra della Mezzaluna per Biabiany.