Inter, c'è l'offerta del Wolfsburg per l'obiettivo Malcom

Fiorentina al lavoro. Trattativa avviata per l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy. In settimana, tra domani e dopodomani, incontro con l’entourage per gettare le basi per l’operazione. Corvino ha individuato in El Shaarawy il giocatore giusto per infiammare la piazza, un’idea...