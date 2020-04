Inter, c'è anche Kean per l'attacco. La giovane punta dell'Everton vuole tornare in Italia

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, l'Inter sonda varie piste per l'attacco e fra i tanti nomi sul taccuino nerazzurro spunta anche il nome di Moise Kean. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, l'agente dell'attaccante, Mino Raiola, vorrebbe trattare nuovamente un top player con l'Inter. I rapporti con Marotta sono buoni, per questo non è inverosimile pensare a Kean in nerazzurro. L'attaccante, acquistato dall'Everton la scorsa estate sborsando 30 milioni, non sembra essersi adattato al clima della Premier e vorrebbe tornare in Italia anche in vista degli Europei. Per l'Inter potrebbe essere un investimento contenuto, visto che l'Everton potrebbe cederlo per circa 25 milioni, in modo da poter investire pesantemente su altri ruoli.