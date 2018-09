Inter, c’è ancora un jolly da giocare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un’Inter che sta cercando di costruire la propria identità, la carta che l’Inter non ha ancora sostanzialmente messo sul banco é quella legata al suo numero 10: Lautaro Martinez. Protagonista di un’estate di grande livello e pregna di aspettative, l’ex Racing di Avellaneda non ha ancora avuto l’opportunità di mostrare le sue qualità in gare ufficiali con la sua nuova maglia. L’uscita a vuoto di Reggio Emilia alla prima giornata non ha avuto seguito, ed ora che la stagione sta per entrare nella sua fase più calda, ecco che anche il profilo dell’argentino può tornare a scalare posizioni nelle gerarchie di Spalletti. La gara di sabato contro il Cagliari potrebbe fornire la prima opportunità per prendere contatto vero e concreto con il nostro campionato. Le aspettative sono alte, e Lautaro è sicuro che non le tradirà.