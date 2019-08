Inter, c'è apprensione per Sanchez: nuovo contatto con Llorente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si discute ancora sulla quota milionaria che resterebbe in carico al Manchester United in caso di passaggio di Sanchez all'Inter ma nelle ultime ore, nonostante l'ottimismo paventato in Inghilterra per il buon esito dell'affare, le altri parti in causa hanno fatto trapelare un po' di apprensione, sottolineata anche da un nuovo contatto di ieri tra i nerazzurri e l'entourage di Fernando Llorente. Lo spagnolo resta più vicino al Napoli ma il fatto che Ausilio e Marotta siano tornati a pensare a lui fa pensare che il cileno non sia poi così vicino come sembrava qualche giorno fa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.