© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Risolveremo il problema Arturo Vidal", ha fatto sapere il dirigente del Barcellona Amor, ma in casa Inter sperano ancora di averlo già nel mese di gennaio per dare l'assalto allo scudetto. Per ora il Barcellona fa muro, ma se avesse la certezza di incassare una ventina di milioni, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto, lascerebbe andare il cileno. Il club nerazzurro per ora è fermo ad una valutazione di 12-13 milioni e preferirebbero un prestito con diritto di riscatto. I tempi non sono ancora maturi, da qui al 31 possono esserci sviluppi interessanti.