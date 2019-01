© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è già aria di rivoluzione in casa Inter, con l'estate che potrebbe portare diversi cambiamenti, compreso per quanto riguarda la panchina. Luciano Spalletti ha sottolineato dopo la sconfitta contro il Torino come ci sia bisogno di fare 'ordine' e non si parla solo di campo. La richiesta di cessione da parte di Perisic ha scombussolato lo spogliatoio e la sfida contro la Lazio ai quarti di Coppa Italia diventa già decisiva. Anche per l'allenatore. Ovviamente non si parla di esonero, è fuori discussione, ma l'idea è quella di arrivare o meno a una conferma estiva dell'attuale guida tecnica. Dipenderà tutto dalla Coppa, dall'Europa League e dalla difesa di un posto per la prossima Champions. Solo ottenendo buoni risultati in tutte le competizioni, Spalletti otterrà la conferma, altrimenti Suning darà il via libera a un nuovo cambio di tecnico. A riportarlo è Il Corriere della Sera.