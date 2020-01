© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha raggiunto l'intesa con Christian Eriksen. Secondo quanto raccolto da Gazzetta.it infatti, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il centrocampista danese per un contratto fino al 2024: adesso la parte più complicata, convincere il Tottenham. Gli Spurs - si legge - chiedono 20 milioni, una cifra ritenuta molto alta dai nerazzurri per un giocatore in scadenza al termine della stagione.