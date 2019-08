Inter, c'è l'accordo con il Bayern per Perisic: il croato riflette

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perisic-Bayern Monaco, ancora 48 ore per riflettere. Come riporta Tuttosport infatti, il croato dell'Inter ha chiesto due giorni di tempo per riflettere sulla proposta arrivata dal Bayern, che si è tuffato sul nerazzurro dopo l'infortunio al crociato subito da Leroy Sané. Trattativa, quella con i tedeschi, che ha trovato subito la benedizione dell’Inter tanto che l’accordo è stato formalizzato a tempo di record sulla base di un prestito (oneroso) con diritto di riscatto a 30 milioni. Perisic non sarebbe convinto dall’idea di fare il tappabuchi in attesa che il matrimonio tra Sané e il Bayern possa concretizzarsi tra un anno.