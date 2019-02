© foto di PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter ha raggiunto un accordo di massima con Milan Skriniar per il rinnovo di contratto. Il difensore guadagnerà 3 milioni netti a stagione fino al 2023. Manca da limare qualche dettaglio che riguarda le commissioni, ma all'interno dell'accordo non verrà inserita nessuna clausola rescissoria in vista del futuro.