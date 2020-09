Inter, c'è l'accordo per il ritorno di Nainggolan al Cagliari: 12 milioni più due giovani

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani potrebbe arrivare il via libera per il ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan. La trattativa con i sardi pare bene avviata e dovrebbe chiudersi con il pagamento di circa 12 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo più un paio di giovani (il regista del 2000 Riccardo Ladinetti e il centrocampista di talento Roberto Biancu, pure lui del 2000). Decisiva la volontà del Ninja, che per favorire l'affare potrebbe spalmare il contratto su tre anni.