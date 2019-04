Inter, c'è l'offerta per De la Vega: 10 milioni, il Lanus ne chiede 18

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le probabili partenze di Ivan Perisic e Mauro Icardi nella prossima finestra di mercato stanno mettendo la dirigenza dell'Inter nelle condizioni di dover cercare subito dei sostituti all'altezza. È difficile, però, piazzare già da ora colpi di spessore (per adesso l'attenzione è rivolta ai centrocampisti, Rakitic e Gundogan su tutti), così i nerazzurri si stanno concentrando anche sul futuro: come riporta Tuttosport, Piero Ausilio è pronto a pescare ancora dal Sudamerica e ha imbastito una trattativa col Lanus per l'esterno Pedro de la Vega, classe 2001. Il ds ha offerto 10 milioni più bonus per il ragazzo, il club argentino ne chiede 18 per chiudere.