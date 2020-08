Inter, c'è la fila per Pirola: in Serie A lo vogliono Sassuolo, Verona e Spezia

vedi letture

C’è mezza Serie B sulle tracce di Lorenzo Pirola, giovane dell’Inter che nella prossima stagione verrà mandato in prestito per fare esperienza. Ma anche in Serie A le richieste non mancano. Come riportato da Fcinternews.it, hanno già bussato alla porta dei nerazzurri Sassuolo (gli emiliani vorrebbero addirittura provare ad acquistarlo), Hellas Verona (l'ha chiesto a margine dei discorsi per Marash Kumbulla) e il neopromosso Spezia. Nei prossimi giorni sono previsti vari appuntamenti in merito per decidere la soluzione migliore per il ragazzo.