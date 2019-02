Inter, c’è un caso in infermeria? Icardi e Keita: recuperi a rilento

© foto di Gaetano Mocciaro

Se da un lato è certamente vero che l’assenza di Mauro Icardi abbia avuto un valore ambivalente nell’ultimo periodo della stagione dell’Inter, dall’altro va segnalato che la mancata chiarezza sulle sue condizioni fisiche rappresenti allo stato attuale delle cose un aspetto meritevole di approfondimento. Il comunicato dopo la vista all’Humanitas presentava una situazione quantomeno analoga a quella della gara del Tardini contro il Parma, quando Icardi con tanto di fascia era in campo da titolare, ma allo stato attuale delle cose il numero nove dell’Inter non è disponibile per Luciano Spalletti. Da un lato rifiutando le convocazioni, dall’altro dedicandosi alle terapie conservative, ma dall’altro ancora facendo riferimento a parole manco a dirlo fuori luogo da parte di chi lo rappresenta, lesta a dire che il marito sarebbe stato “lasciato a casa dall’Inter”. Se è vero che spesso la verità sta nel mezzo, questo certamente non può essere uno di quei casi. Chi sta scegliendo di gestire l’ex capitano in questa maniera?

A lato della situazione di Icardi si staglia quella di un altro giocatore potenzialmente fondamentale così come si era dimostrato essere nella fase finale dello scorso anno solare. A che punto è il recupero di Keita Balde? L’ex Monaco è da settimane ad un passo dal rientro, salvo poi vederlo ritardare turno dopo turno, con il malcelato sconcerto da parte di chi come Spalletti, avrebbe avuto la più che lecita volontà di poter contare su di lui. Le risposte non arrivano, e le alternative lì davanti, latitano...