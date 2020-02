vedi letture

Inter, c'è un problema negli scontri diretti? Ecco il dato tra Serie A, Champions e Coppa Italia

Una squadra scesa in campo nel secondo tempo quasi con la paura di vincere. Intimorita, più che disattenta. Col braccino, più che distratta. L'Inter che ieri sera all'Olimpico contro la Lazio ha perso 2-1 dopo il vantaggio firmato Ashley Young ha incassato la seconda sconfitta in questo campionato. Dopo il vantaggio realizzato sul finire del primo tempo, la squadra nerazzurra nella ripresa ha incassato due gol che - a detta del suo allenatore - erano evitabilissimi.

Ma l'Inter di Conte ha un problema negli scontri diretti? Di seguito i risultati conseguiti fin qui dalla squadra meneghina negli scontri diretti in campionato, nel girone di Champions League e in Coppa Italia.

Serie A

Inter-Lazio 1-0

Inter-Juventus 1-2

Lazio-Inter 2-1

Champions League

Barcellona-Inter 2-1

Inter-Borussia Dortmund 2-0

Borussia Dortmund-Inter 3-2

Inter-Barcellona 1-2

Coppa Italia

Inter-Napoli 0-1