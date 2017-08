Inter, c'era l'accordo per il ritorno di Kovacic: Zidane vuole trattenerlo

Il futuro di Mateo Kovacic sarà ancora al Real Madrid. Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo Bernabeu Digital i Blancos avevano già trovato l'accordo con l'Inter per il ritorno del croato in nerazzurro, tuttavia la grande prova di Kovacic contro il Barcellona durante l'International Champions Cup ha fatto saltare la trattativa. Zidane ed i vertici del Real sono convinti che questo sarà l'anno giusto per il talento cresciuto nella Dinamo Zagabria e per questo motivo hanno deciso di toglierlo dal mercato.