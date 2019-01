Inter, caccia ai parametri zero: ecco Robben, Herrera, Darmian e Valencia

© foto di Imago/Image Sport

Diego Godin, ma non solo. Adesso l'Inter è interessata a diversi calciatori a parametro zero, opportunità di mercato che il tandem Ausilio-Marotta vuole cogliere al volo. Gratis è la scritta affissa sui cartellini di Matteo Darmian e Antonio Valencia del Manchester United, ma anche del messicano Herrera del Porto e di Arjen Robben del Bayern Monaco. Tutti in scadenza di contratto. Non lo è invece Luka Modric, ma la speranza nerazzurra è che lo diventi presto.