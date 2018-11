Inter, caccia al difensore: da Godin a Mangala passando per Vertonghen

Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter a caccia di difensori. Secondo quanto scrive oggi l'edizione di Tuttosport, il club nerazzurro starebbe setacciando il mercato alla ricerca di nuovi Skriniar e di nuovi De Vrij, ossia da una parte talenti pronti a esplodere e dall'altra profili solidi in scadenza di contratto.

Della prima cerchia fanno parte Andersen della Sampdoria e Mancini dell'Atalanta. Due affari possibili anche grazie agli ottimi rapporti che ci sono con le rispettive dirigenze. A blucerchiati e bergamaschi, peraltro, fanno anche gola svariati talenti della cantera interista, e questo può agevolare le trattative.

Per quanto riguarda il secondo gruppo, invece, occhi su Vertonghen del Tottenham, Godin dell'Atletico Madrid e Mangala del Manchester City. Tutti e tre sono in scadenza e il rinnovo non sembra così vicino, a differenza di Alderweireld che, invece, secondo Tuttosport, potrebbe prolungare a breve con gli Spurs.