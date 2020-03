Inter, caccia al sostituto di Godin: in corsa ci sono Kumbulla e Vertonghen

In previsione della partenza di Diego Godin, che potrebbe andare in Premier League in vista della prossima stagione, l'Inter valuta due profili per sostituirlo nella difesa a tre di Antonio Conte. Il primo nome è quello di Marash Kumbulla dell'Hellas Verona, che significherebbe un investimento valido per il presente e per il futuro. Il centrale 20enne piace a molti club in tutta Europa, con il Chelsea pronto a mettere sul piatto fino a 23 milioni di euro. L'alternativa è Jan Vertonghen, esperto centrale belga che ha giocato spesso a tre in carriera e che si libererà a parametro zero al termine di questa stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.