Inter, caccia all'attaccante: Gervinho è il preferito di Conte, ma non è da escludere la pista Gomez

Andrea Pinamonti andrà via in prestito, poi l'Inter potrà dare l'assalto ad un altro attaccante per regalare ad Antonio Conte un'alternativa a Romelu Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il primo obiettivo sarebbe Gervinho del Parma, che l'allenatore nerazzurro avrebbe voluto già in estate. Un altro nome è quello del 'Papu' Gomez, il quale lascerà l'Atalanta, ma se da Bergamo continueranno a chiedere 10 milioni difficilmente la dirigenza meneghina entrerà nel vivo della vicenda.