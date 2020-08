Inter, caccia all'esperienza: nel mirino Dzeko, Smalling e Kante. Marotta e Ausilio al lavoro

Caccia all'esperienza in casa Inter, con La Gazzetta dello Sport che fa tre nomi per quel che riguarda il mercato in entrata dei nerazzurri. Il primo sulla lista di Marotta e Ausilio è ancora Edin Dzeko, pallino di Antonio Conte. Il secondo è invece Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo il prestito alla Roma: i giallorossi proveranno a riprenderlo e i Red Devils chiedono 20 milioni di euro ma il club milanese proverà a chiedere uno sconto. Il terzo nome è invece quello di N'Golo Kanté, che il tecnico nerazzurro ha già allenato al Chelsea, che non lo ritiene incedibile.