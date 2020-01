Inter-Cagliari 1-0 al 45'. Lautaro di testa e nerazzurri avanti di misura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter in vantaggio di misura contro un Cagliari rimaneggiato ma ben disposto in campo. Partia equilibrata conmi nerazzurri che faticano a trovare gli spazi giusti per concludere a rete. La troverebbe l'ex Barella di testa su cross di Bastoni, ma il fuorigioco annulla tutto. Skriniar accusa problemi fisici e deve lasciare il campo dopo appena 17' minuti, lasciando posto a Godin. Inter che sfrutta più la corsia sinistra, dove opera Biraghi, rispetto quella destra che vede l'esordio nel campionato italiano di Ashley Young. Eppure l'inglese appena ha l'occasione è decisivo: avanzata sulla fascia e pallone pennellato a centro area per Lautaro Martinez, che stacca Walukiewicz e di testa supera Cragno, anch'egli all'esordio stagionale. Proteste dei difensori del Cagliari che reclamano un fallo dell'attaccante nei confronti del difensore polacco ma il VAR cancella ogni dubbio. Rete regolare, 11° centro in campionato. I sardi si affidano a Nandez, spesso e volentieri un pericolo sulla destra e nel finale della prima frazione di gara sfiorano il pari con Faragò: Handanovic è impegnato per la prima volta e salva.