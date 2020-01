© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La dura legge dell'ex: Radja Nainggolan pareggia i conti per il Cagliari a San Siro. Bravo Joao Pedro a crederci evitando il fallo laterale e mettendo a centro area per il belga, che raccoglie dopo un velo di Castro e da fuori area scarica un destro che si infila in rete grazie anche a una deviazione di Bastoni. 1-1 al 78'.