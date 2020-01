Fonte: da San Siro

"Radja, Radja Nainggolan" e via cantando. Dopo timidi applausi al momento dell'annuncio delle formazioni, nel secondo tempo di Inter-Cagliari tanti cori da parte della Nord per il Ninja che ha lasciato Milano in estate. Tanti applausi anche dal resto dello stadio, la risposta al ritorno di Nainggolan a San Siro è stata chiara.