Inter, calcio giocato e poi calciomercato. Tre mesi di apnea mai vista

Un mese e niente più. Dal primo di settembre, al 5 di ottobre. I grandi club non solo dovranno portare a termine la stagione (tre competizioni per alcuni), ma in più dovranno lavorare - in regime di match ogni tre giorni - sulle lacune da colmare nella rosa. Si dirà: tecnici e calciatori pensino al campo, i manager prestino la mente soltanto al calciomercato. Mica semplice, giacché la macchina è una e una soltanto. Di settimana in settimana le cose possono cambiare. Spesso s'è detto che prima di segnare i nomi sul taccuino, sia in partenza sia in arrivo, sarebbe stato necessario assistere alla chiusura del percorso stagionale. Su qualcuno ci si può sempre ricredere, in meglio o in peggio. In merito ai prestiti si potrà ragionare sull'eventuale riscatto (a sua volta da rinegoziare) oppure lasciar andare contrariamente a quanto previsto. Sugli acquisti si potrebbe fare un passo indietro dovessero sopraggiungere infortuni gravi, oppure un passo avanti laddove le prestazioni hanno il potere di abbattere qualsivoglia incertezza. Sulle partenze lo scenario è il medesimo: firmare un preliminare per un calciatore che negli ultimi due mesi si trasforma nell'uomo dell'anno sarebbe mossa assai rischiosa. Ci sarà per l'Inter, come per tutte le squadre più o meno ambiziose, un'estate di calcio giocato e un mezza stagione, a bocce ferme tra estate e autunno, di calciomercato. Vince chi riuscirà meglio a coniugare i due mondi. Tra cinque giorni si entra nell'apnea più lunga di sempre.