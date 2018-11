Inter, cambia la strategia sul mercato. Pochi acquisti ma mirati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta rivoluzioni. L'ossatura della squadra c'è, adesso bisogna solo puntellarla con campioni in grado di far fare all'Inter un ulteriore salto di qualità. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la società nerazzurra con la scorsa estate dovrebbe aver concluso le campagne trasferimenti in cui, di fatto, acquista 8-9 giocatori per la prima squadra.

Dal 2019 la proprietà cinese ne dovrà pianificare pochi, ma davvero significativi. Un esempio? Luka, Modric, regista del Real Madrid e vice-campione del mondo già corteggiato in estate.