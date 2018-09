Inter-cambiabile: la nuova frontiera alla quale mira Spalletti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quasi tutti disponibili ed una formazione che per larghi tratti, sembra fatta. Luciano Spalletti sta cercando di plasmare la sua Inter rendendo intercambiabili alcuni pezzi del suo puzzle, da inserire in un contesto tattico che il tecnico di Certaldo spera di riuscire a collaudare sdoganandolo come assolutamente affidabile a stretto giro di posta. Accantonata l’idea della difesa a tre che aveva contraddistinto parte dell’estate, è il 4-2-3-1 a rappresentare lo scenario prescelto anche nella gara contro la Fiorentina. Non mancano, ad ogni modo, ballottaggi da sciogliere. In difesa l’inamovibile Skriniar dovrebbe essere affiancato da Stefan De Vrij con buona pace di Joao Miranda che tornerà in panchina dopo la bella prestazione di Genova contro la Samp. Linea mediana confermata con la società tra Brozovic e Vecino che ha la fiducia totale del tecnico, ed allora occhio alla trequarti. Nainggolan non si smuove, le variazioni potrebbero arrivare sulle corsie esterne. Quattro candidati per due ruoli, con Perisic e Candreva in vantaggio su Politano e Keita per affiancare e supportare Mauro Icardi. Insomma un disegno che prevede qualche variazione con l’obiettivo di trovare continuità a prescindere dagli interpreti: il passaggio chiave per diventare una squadra competitiva su tutti i fronti.