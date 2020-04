Inter, cambierà il centrocampo: via in tanti, da Asamoah a Vecino

vedi letture

L'Inter si prepara a far partire alcuni senatori, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola. Kwadwo Asamoah sembra avere le settimane contate: potrebbe lasciare addirittura l'Italia per andare in Turchia, al Fenerbahce. Poi Matias Vecino che ha mercato in Inghilterra, all'Everton. Dubbi sul futuro di Roberto Gagliardini, sicura invece la partenza del regista spagnolo Borja Valero Iglesias.