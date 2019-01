© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cambio dell'ultimo minuto in casa Inter. Resta in panchina Borja Valero, inizialmente annunciato tra i 22 titolati. Al suo posto il portoghese Joao Mario. In basso le formazioni ufficiali aggiornate della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Candreva.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.