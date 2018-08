Inter, cambio in dirigenza: via Williamson, più poteri all'AD Antonello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quattro anni s'è conclusa ieri l'esperienza di Michael Williamson all'Inter. Era l'uomo di riferimento di Erick Thohir, ma da ieri non è più un dirigente nerazzurro dopo la risoluzione consensuale col club nerazzurro. L'esclusione dell'ormai ex chief strategy officer non porterà ad una sostituzione, ma le sue mansioni andranno nelle mani dell'AD Alessandro Antonelli, che dunque da oggi avrà più poteri all'interno della società di Suning.