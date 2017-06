Inter campione d'Italia Under 17: l'Atalanta va ko ai supplementari

Inter U17 - Atalanta U17 3-2 dts

L’Inter conquista il titolo campione d’Italia Under 17 A e B, anche se nella finale di Cesena i classe 2000 allenati da Andrea Zanchetta hanno battuto con fatica i pari età dell’Atalanta (guidati da Massimo Brambilla): 3-2 il risultato finale. Sono stati necessari i tempi supplementari, che hanno però evidenziato la maggiore qualità dei milanesi. Per l’Inter ha aperto nel primo tempo Adorante, con un gol segnato al 19’ su servizio di Merola, al 30’ è arrivato il pareggio bergamasco con Nivokazi dopo un assist di Peli dalla destra, e sempre nella prima frazione al 36’ è stato per l’Inter ancora Adorante a fare gol sfruttando il colpo di tacco di Merola. Nella ripresa l’Atalanta ha tenuto l’iniziativa e ha pareggiato al 12’ con Rinaldi, autore di un pallonetto pregevolissimo per il due a due. Le due squadre hanno poi provato a superarsi: occasione per Louka nell’Atalanta, mentre per l’Inter ha sfiorato la rete Bettella, e allora il titolo si è deciso ai supplementari. Al 6’ del secondo prolungamento Louka ha colto un palo per l’Atalanta, ma trenta secondi dopo, in una delle ultime azioni della gara, l’Inter è passata: si è lanciato in contropiede Visconti e ha calciato in porta, il tiro era forte e Piccirillo non è riuscito a evitare il 3-2 finale. Inter campione d’Italia Under 17, ma onore all’Atalanta che si è dimostrata una degna avversaria.