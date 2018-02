Inter, Cancelo: "Abbiamo una buona squadra. Eder grande giocatore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro il Crotone, il giocatore dell'Inter Joao Cancelo è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Credo che abbiamo buoni giocatori, penso che siamo un grande gruppo con molto qualità, Icardi ed Eder sono grandi giocatori. Abbiamo tanta qualità in più ruoli del campo, quindi non credo che sia un problema. Posso giocare anche a sinistra ma mi piace più giocare a destra. Non mi ritengo un titolare, tutti lo siamo, quando ho la possibilità di giocare penso a fare bene. Dobbiamo difendere tutti insieme per cercare di vincere insieme".