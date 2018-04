Inter, Cancelo: "Affezionato al Valencia, mi ha permesso di affermarmi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Cancelo, autore del gol iniziale contro il Cagliari, parla così ad InterTV del successo colto stasera: "Molto soddisfatto per il mio primo gol con la maglia nerazzurra e soprattutto per la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo creato tanto e non concesso nulla ai nostri avversari. Lavoriamo settimanalmente per giocare questo tipo di partite. Nelle ultime gare avevamo fatto altrettanto bene, ma non eravamo riusciti a segnare. Per questo continuiamo a lavorare duro. Il mio ultimo gol era stato col Valencia? Sì, fu una rete come tante. Al club spagnolo sono ancora molto affezionato perché mi ha permesso di affermarmi. Nel secondo tempo ci ho provato anche da fuori, evidentemente bisogna allenarsi di più. Che segni io o un mio compagno è la stessa cosa, conta solo la vittoria. Ora ci attendono gare molto difficili che dobbiamo portare a casa per conseguire il nostro obiettivo, ossia l'arrivo in Champions League".