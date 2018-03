Inter, Cancelo e Kondogbia: riscatti complicati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il riscatto di Cancelo da parte dell'Inter non è facile quanto dice l'accordo col Valencia. I nerazzurri dovranno versare 35 milioni nelle casse degli spagnoli entro il prossimo 30 maggio e l'eventuale (ma non sicuro) riscatto di Kondogbia da parte del club valenciano, non basterebbe a coprire l'esborso richiesto a Suning per mantenere l'esterno portoghese. L'unica via certa per arrivare alla conferma del classe '94 è la cessione di un big che permetta ai nerazzurri di fare il pari con i problemi di fair play finanziario, altrimenti la proprietà cinese dovrà trovare un'altra complicata via per riscattare quello che per i tifosi è già 'il nuovo Maicon'.