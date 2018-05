Inter, Cancelo in bilico. Si pensa a Thomas: più facile arrivare a Semedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il riscatto di Joao Cancelo è complicato per l'Inter, visto che il Valencia non ha alcuna intenzione di fare sconti ai nerazzurri e per questo Piero Ausilio sta pensando anche alle alternative. Oltre a Florenzi, chiamato da Spalletti per capire se potranno esserci i margini per portarlo alla Pinetina, il direttore sportivo sta seguendo anche Nelson Semedo del Barcellona e Thomas Partey dell'Atletico Madrid. Difficile arrivare a quest'ultimo, visto che il suo contratto scadrà nel 2023 e Diego Simeone non ha intenzione di cederlo, mentre per il terzino blaugrana si potrebbe impostare una trattativa come quella fatta per Rafinha, con un prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.