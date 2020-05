Inter, Cancelo la chiave del Barça per Lautaro: il giro internazionale può funzionare

vedi letture

Joao Cancelo è la chiave per chiudere il giro internazionale che porterà Lautaro Martinez a vestire la maglia del Barcellona. L'esterno portoghese verrà scambiato con Semedo che dunque raggiungerà Guardiola al Manchester City. L'esterno portoghese invece, passerà in Catalogna solo per firmare i contratti che lo riporteranno in nerazzurro, col Toro pronto a fare il percorso inverso. In Argentina sono convinti che l'operazione ormai sia a un passo dalla conclusione positiva, anche se da Milano certezze non ne sono arrivate. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.