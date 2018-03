Inter, Cancelo: "Preferisco giocare a destra ma decide il mister"

Fonte: fcinternews.it

Joao Cancelo, esterno dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine del pareggio contro il Napoli: "Io preferisco giocare a destra, ma sono sempre a disposizione del mister e anche così creo problemi agli avversari - ammette il portoghese -. Non mi cambia nulla giocare in fascia con Candreva o Perisic. Sono diversi tra loro, ma non ho problemi. Durante la settimana lavoriamo duramente anche fisicamente perché sappiamo che ci aspettano gare delicate. Quanto mi alleno sui cross da piazzato? Si cerca di migliorarsi sempre, provo a crossare nel migliore dei modi per fa sfruttare alla squadra anche queste situazioni".