Inter, Cancelo si allontana dalla A. Confermato l’assalto Wolves

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro dell'esterno Joao Cancelo sarà quasi certamente lontano dalla Serie A nonostante l'Inter voglia trattenerlo e la Juventus abbia fatto più di un sondaggio. Come emerso nelle scorse settimane in anteprima su queste colonne e confermato stasera da Sky Sport il portoghese dovrebbe finire, per 40 milioni di euro, al neo promosso Wolverhampton in Inghilterra dove troverà il connazionale Rui Patricio, seguito a lungo dal Napoli.