Inter, Cancelo sta convincendo tutti. Ma il riscatto è complicato

Riscatto complicato in casa Inter - scrive Tuttosport - per João Cancelo. Il laterale portoghese sta convincendo tutti sul campo, ma la scorsa estate il terzino classe '94 è arrivato dal Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Una cifra troppo elevata, soprattutto per questioni di bilancio, nonostante le prestazioni positive del 2018.