Inter, Cancelo: "Stasera serve vincere per riprendere la Lazio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco prima di Inter-Crotone, il laterale nerazzurro Joao Cancelo parla così a InterTV: "Una squadra come l'Inter non può attraversare questa situazione, con tanto tempo senza vincere una partita. Ma stasera possiamo vincere per riprendere la Lazio che poi giocherà domani. Cosa cambia col 4-3-3? Non penso sia questione di numeri. I successi che ci mancano non dipendono dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1".