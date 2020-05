Inter, Cancelo vuole tornare a Milano. Trattativa lunga e complessa

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano. E il momento del ritorno di Cancelo all'Inter potrebbe in effetti non essere troppo lontano. Prova che i nerazzurri, insieme al cash (almeno 75-80 milioni di euro), vogliono un giocatore che davvero può rientrare nell'affare Lautaro Martinez perché utile alla causa di Conte. Prova che di tutte le contropartite offerte dai blaugrana, escluso Firpo (dubbi sull'inserimento nel campionato italiano dopo l'esperienza Dalbert) e Vidal (che Antonio vorrebbe subito ma con l'intenzione di trattarlo separatamente), nessuna stuzzica particolarmente il club di Suning, comunque restìa a privarsi di Lautaro. L'ala portoghese lasciò un amaro in bocca talmente forte che qualcuno ancora adesso riesce a percepirlo. Quando nel 2018 il Settlement Agreement impose ai nerazzurri di fermarsi davanti a un riscatto di 35 milioni che il Valencia proprio non volle ritrattare.

João finisce alla Juventus che sbaraglia la concorrenza e lo porta in bianconero per oltre 40 milioni. Peccato però che con la Vecchia Signora l'esterno devastante ammirato a San Siro non si sia quasi mai visto. Così come al Manchester City: Guardiola - si sa - impazzisce molto più per l'eleganza e la tecnica, piuttosto che per la potenza e l'intensità. Il portoghese mai si è sentito a casa in Premier League e, guarda un po', una delle opzioni disegnate dal Barcellona lo vedrebbe trasferirsi in Liga con Semedo in direzione opposta, quindi successivamente girato dal Barca in quella Milano interista che tanto lo ha amato nella corsa al ritorno in Champions League. Il ragazzo ha già espresso il suo desiderio di vestire nuovamente la maglia a strisce nere e azzurre, ma la trattativa è complessa: in mezzo tanti milioni e incastri che mica è detto debba andare tutto a compimento.