Inter, Candreva: "Allenatori cambiano ma sono sempre al centro del progetto. Futuro? Giocare"

L'ala dell'Inter, Antonio Candreva, a Cronache di spogliatoio ha parlato della sua carriera. "Io ho sempre creduto in me stesso. Fa piacere che gli allenatori cambiano e mi tengano al centro del progetto, è la voglia di contraddistinguersi ogni anno. Da quando sono arrivato alla Lazio ho capito che la continuità è la cosa più importante. Ognuno di noi ha un percorso e non finisce mai l'età per imparare. Sono strafelice di fare il lavoro più bello del mondo, per quanto mi riguarda. Il futuro? A oggi non mi sono posto questa domanda: voglio giocare fino a quando avrò l'entusiasmo di oggi e di quando ero bambino".