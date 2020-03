Inter, Candreva: "Battere il virus vale uno scudetto. Giocare d'estate non ottimale"

vedi letture

Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ripartendo ovviamente dall'emergenza Coronavirus: "La salute prima di tutto: spero che si risolva in fretta in tutto il mondo". Poi sulla possibilità di giocare fino a luglio: "Sarebbe un'esperienza nuova anche se non ottimale visto il caldo. Rispetterò ciò che decideranno". Non vuole sentire parlare di lotta scudetto fino a quando le cose non saranno tornate normali: "Parlarne ora non mi sembra giusto: la vera vittoria sarebbe battere questo virus". Sul rinvio dell'Europeo ha le idee chiare anche per il proprio percorso personale: "C'erano motivi validi per rimandarlo e trovo che sia stato opportuno. Magari per il 2021 cercherò di mettere in difficoltà Mancini". Infine l'obiettivo dell'Inter nel caso in cui si dovesse riprendere a giocare: "Vogliamo vincere tutte le partite, torneremo più forti di prima".