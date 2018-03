Inter, Candreva: "C'è rammarico perché volevamo vincere la partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno nerazzurro Antonio Candreva ha così parlato a Premium Sport al termine di Inter-Napoli: “Se siamo in crescita lo vedremo nelle prossime partite. Prova positiva ma c'è rammarico per il risultato perché volevamo vincerla. Sappiamo e sapevamo che con loro, quando recuperiamo palla, dobbiamo essere bravi a non riperderla subito. Mancavano tranquillità, fiducia e sicurezza. Milan? Facciamo la corsa su noi stessi, solo noi possiamo non andare in Champions. Sappiamo che abbiamo qualità ma il mister ci punzecchia per farci far bene ogni domenica ed ogni allenamento. Dobbiamo essere ottimisti ed avere entusiasmo: le altre sono vicine. Non cerchiamo ogni volta chi poteva dare meno o di più. Icardi è il nostro riferimento là davanti e sta a tutti metterlo nelle condizioni migliori. Con le piccole abbiamo perso punti perché a volte l'attenzione viene meno ma ora basta passi falsi: sono finiti tutti i bonus di inizio stagione”.