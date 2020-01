© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ha commentato ai microfoni del canale tematico nerazzurro la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, che proietta l'Inter in semifinale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Ci tenevamo tanto a passare il turno. Da domani penseremo al campionato: ci aspetta una trasferta dura e difficile. La mia esultanza? Uno scherzo con Lautaro, lo abbiamo già proposto contro la SPAL in casa. Il 3-4-1-2? Abbiamo provato negli scorsi giorni questa alternativa. Questo risultato ci dà fiducia dopo i tre pareggi che avevamo ottenuto. Ripartiamo da qui", riporta fcinternews.