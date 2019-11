© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di SkySport Antonio Candreva, laterale dell'Inter, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in vista del match di questa sera contro il Borussia Dortmund, valido per la quarta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club: "È una gara importante, che può diventare decisiva. Sappiamo che potrà essere importante per il nostro cammino in Champions: sarà dura ma siamo pronti, consapevoli delle nostre qualità. Prepariamo le gare sempre con l'idea di vincere".