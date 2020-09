Inter, Candreva conteso da Genoa e Sampdoria ma lui preferirebbe la Fiorentina

Antonio Candreva non ha fretta di decidere il proprio futuro e vuole valutare bene dove continuare la propria carriera. Da una parte c'è il Genoa, che nelle ultime ore, complici i contatti per Pinamonti, sta provando ad accelerare per acquistarlo; dall'altra c'è la Sampdoria, che ha comunque mosso i primi passi per avviare un derby di mercato con i cugini del Grifone. La soluzione preferita dal giocatore però sarebbe la Fiorentina, che ha fatto un sondaggio e potrebbe valutare l'acquisto dell'esterno dell'Inter. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.