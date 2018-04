Inter, Candreva contro la Juventus a caccia del rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva insegue il rinnovo dopo una stagione a secco di gol e il feeling sempre meno forte con la piazza nerazzurra. L'esterno di Spalletti vuole sfruttare la sfida contro la Juventus per cambiare il volto di una stagione quasi maledetta: "L'obiettivo Champions è troppo importante - ha dichiarato ieri - Battiamo la Juventus per noi e per la nostra gente!". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.