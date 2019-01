Inter, Candreva: "Coppa Italia, ci teniamo: vogliamo arrivare fino alla fine"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di PHOTOVIEWS

L'esterno d'attacco nerazzurro Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito alla sfida di Coppa Italia contro il Benevento. Queste le sue parole: "Abbiamo approcciato nel migliore dei modi, con la mentalità giusta. L'importante è farsi trovare pronti: l'Inter è una squadra importante, come sappiamo, e noi in questa competizione vogliamo arrivare fino alla fine. Quella di oggi era una partita difficile: ci teniamo questo primo step, ora pensiamo al campionato".

Quest'anno poche difficoltà negli ottavi di Coppa Italia: rispetto all'anno scorso è stato dimostrato un passo in avanti?

"Assolutamente. L'esperienza serve a quello: avevamo l'esperienza del Pordenone, sapevamo di dover approcciare questa gara nel migliore dei modi per non fare gli stessi errori commessi nella scorsa stagione".

Ora riprende il campionato: al Meazza sarà Inter-Sassuolo.

"La partita di andata non è stata ben 'ingerita', come si dice. Le vittorie fanno bene ad un gruppo, per cui ci prepareremo al meglio per domenica prossima".